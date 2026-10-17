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Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата
Снимка: AP/БТА

Украинският президент призова съюзниците да засилят натиска върху Москва и предупреди, че отказът на САЩ от нови санкции може да насърчи Владимир Путин да продължи атаките

Русия засилва ударите срещу енергийната инфраструктура на Украйна с цел да остави милиони хора без електричество и отопление преди настъпването на зимата. За това предупреди украинският президент Володимир Зеленски в събота, след като Москва извърши мащабна атака срещу енергийната мрежа на страната в петък.

"Русия се опитва да остави милиони наши сънародници на тъно, без електричество и отопление", заяви Зеленски в публикация в социалните мрежи. Той призова международните съюзници на Киев да окажат по-силен натиск върху Москва, за да прекрати ударите.

Украинският президент критикува и решението на американския президент Доналд Тръмп да не налага нови санкции срещу Русия, като предупреди, че подобен ход може да окуражи руския държавен глава Владимир Путин да продължи военните действия.

"Липса на санкции от страна на САЩ, отслабване на натиска върху агресора, финансови облаги за Путин - всичко това само го насърчава да продължава с атаките", написа Зеленски.

Според украинския президент запазването на санкционния натиск и подкрепата от съюзниците са ключови за ограничаването на руските атаки срещу енергийната инфраструктура на страната преди студените месеци.

 

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