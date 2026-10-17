Протестите в Албания ескалират: хиляди млади хора искат оставката на Еди Рама

Хиляди млади албанци излязоха на протест в петък в столицата Тирана за четвърти пореден ден, съобщи Ройтерс. Демонстрациите отново прераснаха в сблъсъци и вандализъм, при които бяха счупени прозорци и светофари. Напрежението се засилва от вторник, когато протестите започнаха да придобиват все по-насилствен характер.

Студентите, които организират кампания за оставката на премиера Еди Рама, заявяват, че протестите са продължение на месеци мирни демонстрации, останали без отговор от страна на правителството.

"Те (правителството) ни докараха до крайност", заяви пред Ройтерс 19-годишният демонстрант Енеа, който отказва да посочи фамилното си име от страх да не бъде арестуван. Той допълни, че посланието му към Рама е "да подаде оставка колкото се може по-скоро, преди всичко да изгори".

Протестиращите обвиняват властите в корупция и пренебрегване на образованието. Сред поводите за недоволството е и планът за застрояване на незасегната досега част от албанското крайбрежие с курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

По данни на албанското Министерство на здравеопазването и социалните грижи, цитирани от агенция АТА, 21 души са потърсили медицинска помощ в Университетската болница в Тирана в четвъртък. Сред тях са осем полицаи, 10 демонстранти, включително трима непълнолетни, и трима минувачи.

Вътрешният министър Ервин Демо съобщи, че общият брой на ранените от началото на протестите е достигнал 156 души, от които 97 са служители на полицията.

Междувременно албанската Агенция за надзор на полицията обяви, че следи развитието на ситуацията и ще разследва всички съмнения за превишаване на правомощията от страна на служителите на реда.

Освен в Тирана, протести в четвъртък са се състояли и в градовете Лежа, Елбасан, Шкодра и Корча, съобщава Ройтерс.