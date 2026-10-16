Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Хиляди млади албанци протестираха и днес в Тирана

Хиляди млади албанци протестираха и днес в Тирана
AP/БТА

Протестите са продължение на продължилите месеци наред предимно мирни демонстрации

Хиляди млади албанци протестираха и днес в Тирана, предаде Ройтерс.

Това е поредният ден на демонстрации в рамките на все по-насилствената студентска кампания, целяща да принуди министър-председателя Еди Рама да подаде оставка.

Протестиращите днес изпотрошиха прозорци и светофари.

Демонстрациите, които се разпространяват из цялата страна, прераснаха в безредици в столицата вчера, като протестиращите счупиха прозорци, нахлуха в банка и влязоха в сблъсъци с полицията.

Протестите са продължение на продължилите месеци наред предимно мирни демонстрации, които според студентите правителството е игнорирало.

Студентите обвиняват властите в корупция и пренебрегване на образованието и заявяват, че са възмутени от продажбата на диви участъци от албанското крайбрежие за изграждането на луксозен курортен комплекс, подкрепян от зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Кушнер.

Още по темата

САЩ с предупреждение за сигурността в Албания след дни на насилие и масови протести

САЩ с предупреждение за сигурността в Албания след дни на насилие и масови протести

Маскирани протестиращи подпалиха павилиони и влязоха в сблъсъци с полицията в Албания

Маскирани протестиращи подпалиха павилиони и влязоха в сблъсъци с полицията в Албания

Еди Рама: Затварянето на глава 20 е важна стъпка по европейския път на Албания

Еди Рама: Затварянето на глава 20 е важна стъпка по европейския път на Албания

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

Еди Рама обвини чужди сили и опозицията за протестите в Албания

Еди Рама обвини чужди сили и опозицията за протестите в Албания

Над 3000 хладни оръжия, предназначени за българска компания, са конфискувани в Гърция

Над 3000 хладни оръжия, предназначени за българска компания, са конфискувани в Гърция

Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

България и Румъния настояват за засилване на сигурността в Черно море

България и Румъния настояват за засилване на сигурността в Черно море

Водещи

Операцията по изтегляне на кораба "Челси 3" навлезе в същинската си фаза

Операцията по изтегляне на кораба "Челси 3" навлезе в същинската си фаза

  • Преди 2 часа
Тръмп отрече да носи отговорност за загубата на достъп на Украйна до „Старлинк“

Тръмп отрече да носи отговорност за загубата на достъп на Украйна до „Старлинк“

  • Преди 2 часа
Мария Захарова: Няма доказателства за съпричастност на когото и да било към ударите по кораби в български води

Мария Захарова: Няма доказателства за съпричастност на когото и да било към ударите по кораби в български води

  • Преди 2 часа
Ново отлагане на ремонта на площад "Св. Неделя" в София, Борис Бонев с остри критики

Ново отлагане на ремонта на площад "Св. Неделя" в София, Борис Бонев с остри критики

  • Преди 2 часа
Най-важното от света на 16.10.2026-та г.

Най-важното от света на 16.10.2026-та г.

  • Преди 2 часа
Катар ще инвестира за възстановяването на електроенергийния сектор на Ливан

Катар ще инвестира за възстановяването на електроенергийния сектор на Ливан

  • Преди 2 часа
Говорителката на Белия дом напусна само седмица след назначението си

Говорителката на Белия дом напусна само седмица след назначението си

  • Преди 2 часа
Хиляди млади албанци протестираха и днес в Тирана

Хиляди млади албанци протестираха и днес в Тирана

  • Преди 2 часа
Йордан Божилов: Не виждам как Русия ще се съгласи на мораториум в Черно море

Йордан Божилов: Не виждам как Русия ще се съгласи на мораториум в Черно море

  • Преди 2 часа
Трети случай на ебола в Кения

Трети случай на ебола в Кения

  • Преди 3 часа
Започна буксирането на атакувания с дронове кораб "Челси 3" към Бургас

Започна буксирането на атакувания с дронове кораб "Челси 3" към Бургас

  • Преди 3 часа
Най-важното от България на 16.10.2026 г.

Най-важното от България на 16.10.2026 г.

  • Преди 3 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който зрелостта пренаписва обещанието

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който зрелостта пренаписва обещанието

  • Преди 3 часа
"Мяра": 96% от българите искат нулева толерантност към пияните и дрогираните шофьори

"Мяра": 96% от българите искат нулева толерантност към пияните и дрогираните шофьори

  • Преди 3 часа
Роберт Фицо отхвърли участието на Словакия в предоставянето на нов заем за Украйна

Роберт Фицо отхвърли участието на Словакия в предоставянето на нов заем за Украйна

  • Преди 3 часа