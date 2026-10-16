Хиляди млади албанци протестираха и днес в Тирана
Протестите са продължение на продължилите месеци наред предимно мирни демонстрации
Хиляди млади албанци протестираха и днес в Тирана, предаде Ройтерс.
Това е поредният ден на демонстрации в рамките на все по-насилствената студентска кампания, целяща да принуди министър-председателя Еди Рама да подаде оставка.
Протестиращите днес изпотрошиха прозорци и светофари.
Демонстрациите, които се разпространяват из цялата страна, прераснаха в безредици в столицата вчера, като протестиращите счупиха прозорци, нахлуха в банка и влязоха в сблъсъци с полицията.
Протестите са продължение на продължилите месеци наред предимно мирни демонстрации, които според студентите правителството е игнорирало.
Студентите обвиняват властите в корупция и пренебрегване на образованието и заявяват, че са възмутени от продажбата на диви участъци от албанското крайбрежие за изграждането на луксозен курортен комплекс, подкрепян от зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Кушнер.