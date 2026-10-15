Маскирани протестиращи подпалиха павилиони и влязоха в сблъсъци с полицията в Албания

Маскирани протестиращи продължиха да извършват актове на насилие и вандализъм в албанската столица Тирана в четвъртък. Демонстрантите нанесоха щети на частни предприятия и обществени пространства, като подпалиха павилиони и рекламни табели, предаде АТА.

След като атакуваха търговски обекти по улица "Елбасан", група маскирани младежи подпали павилион на булевард "Мъченици на нацията". От мястото се издигнаха пламъци и гъсти облаци дим. Протестиращите подпалиха и бор по булеварда.

Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне демонстрантите. Служителите на реда изградиха бариера пред кабинета на премиера, за да попречат на протестиращите да се приближат до сградата, и използваха водни струи срещу тях.

В отговор част от демонстрантите хвърляха пиротехнически устройства по полицаите. След намесата на силите на реда протестиращите се разпръснаха през парк "Риния", като подпалиха още павилиони и рекламни табели в района на булевард "Мъченици на нацията".

Протестите, водени основно от млади хора, бяха белязани от насилие и вандализъм срещу частни фирми и държавни институции на различни места в Тирана.