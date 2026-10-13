ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

Европейският съюз продължава да ускорява процеса на разширяване. Днес се очаква да бъде затворена още една преговорна глава с Албания, а с Украйна и Молдова да бъдат отворени по две нови глави, съобщи еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Изявлението ѝ идва ден след като Черна гора постигна напредък в преговорите за членство, като временно затвори три глави, свързани с икономическата и паричната политика, статистиката, социалната политика и заетостта.

В публикация в социалната мрежа X Кос посочи, че с напредването на разширяването Европейският съюз трябва да се подготви институционално за приемането на нови членове.

„С ускоряването на процеса на разширяване ще обсъдим с държавите членки как да гарантираме, че нашият Съюз ще става по-силен с разширяването си“, заяви тя. Еврокомисарят допълни, че Европейската комисия е предложила по-строги механизми за защита на върховенството на закона и реформи за повишаване на ефективността на Съюза.

Кос съобщи още, че страните кандидатки ще бъдат приветствани в Европейския център за демократична устойчивост. По думите ѝ техният опит в противодействието на хибридни заплахи може да помогне за укрепването на демокрацията в Европа.

„Много от страните кандидатки се сблъскват с хибридни заплахи от години. Техният опит може да ни помогне да защитим демокрацията в цяла Европа“, подчерта тя.

В Люксембург Черна гора временно затвори преговорни глави 17, 18 и 19, обхващащи икономическата и паричната политика, статистиката и социалната политика и заетостта. Това е поредна стъпка в напредъка на страната към членство в ЕС.