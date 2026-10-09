Марта Кос: Търговията между ЕС и Турция може да надхвърли 400 млрд. евро

Обемът на търговията между Европейския съюз и Турция може да надхвърли 400 млрд. евро при създаването на подходящи условия за икономическо сътрудничество. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос на пресконференция в Одрин, където пристигна за откриването на участъка Черкезкьой - Капъкуле от високоскоростната железопътна линия между Истанбул и българската граница.

"Потенциалът за икономически отношения между Турция и Европейския съюз е много по-висок от очакваното в момента. Обемът на търговията между двете страни е достигнал 218 милиарда евро миналата година, като това число може значително да се увеличи, ако бъдат създадени подходящи условия. Обемът на търговията ни с Турция може да надхвърли 400 милиарда евро. За да постигнем това, трябва да подобрим настоящите си икономически отношения, да се справим с пречките пред търговията и да използваме по-добре потенциала на двете страни", заяви Кос.

Еврокомисарят подчерта стратегическото значение на Турция за Европа и посочи, че развитието на двустранните отношения зависи не само от търговските показатели, но и от хармонизирането на законодателството, взаимното доверие и разширяването на сътрудничеството.

Актуализирането на Митническия съюз между ЕС и Турция е сред ключовите условия за задълбочаване на икономическите отношения. По думите на Кос процесът изисква хармонизиране на техническото законодателство и съгласието на всички 27 държави членки на Европейския съюз. Тя открои също необходимостта от укрепване на транспортните връзки и подобряване на сътрудничеството в областта на сигурността.

Наред с икономическите перспективи Кос засегна и опасенията на ЕС относно демократичните стандарти, свободата на медиите и основните права в Турция. Тези въпроси остават част от дневния ред на отношенията между Брюксел и Анкара.

"Последните развития, засягащи свободата на медиите и правата на хората от ЛГБТК+ общността, се оценяват в този контекст. Ще очертаем сериозните си опасения в тези области в нашия доклад за разширяването, който ще бъде публикуван на 28 октомври. Няма да се поколебаем открито да заявим фактите публично", каза Кос.

Еврокомисарят акцентира и върху значението на транспортните маршрути между Европа и Азия, сред които важна роля има Средният коридор, известен още като Транскаспийски международен транспортен маршрут.

Железопътната линия Халкалъ - Капъкуле, която достига до българската граница, е част от развитието на тази транспортна свързаност. Участъкът Черкезкьой - Капъкуле е част от проекта за високоскоростна железопътна линия, която трябва да подобри връзката между Истанбул и България и да улесни движението на пътници и товари между Азия и Европа.

ЕС се стреми да мобилизира до 12 млрд. евро от публични и частни източници за Турция в рамките на инициативата "Глобален портал" (Global Gateway). По думите на Кос средствата са насочени към укрепване на транспортната инфраструктура и икономическите връзки.

През последните 20 години Европейският съюз е предоставил над 1 млрд. евро за инфраструктурни проекти в Турция. Кос отбеляза, че инвестициите в транспорт и инфраструктура не само създават физически връзки, но и подпомагат икономическото сътрудничество в дългосрочен план.

В рамките на посещението си в Одрин еврокомисарят по разширяването е провела среща и с турския министър на транспорта и съобщенията Абдулкадир Уралоглу.