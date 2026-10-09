Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Марта Кос: Търговията между ЕС и Турция може да надхвърли 400 млрд. евро

Марта Кос: Търговията между ЕС и Турция може да надхвърли 400 млрд. евро
Снимка: БТА

Брюксел настоява за модернизация на Митническия съюз и по-добра транспортна свързаност, но предупреждава за проблеми с демократичните стандарти и основните права в Турция

Обемът на търговията между Европейския съюз и Турция може да надхвърли 400 млрд. евро при създаването на подходящи условия за икономическо сътрудничество. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос на пресконференция в Одрин, където пристигна за откриването на участъка Черкезкьой - Капъкуле от високоскоростната железопътна линия между Истанбул и българската граница. 

"Потенциалът за икономически отношения между Турция и Европейския съюз е много по-висок от очакваното в момента. Обемът на търговията между двете страни е достигнал 218 милиарда евро миналата година, като това число може значително да се увеличи, ако бъдат създадени подходящи условия. Обемът на търговията ни с Турция може да надхвърли 400 милиарда евро. За да постигнем това, трябва да подобрим настоящите си икономически отношения, да се справим с пречките пред търговията и да използваме по-добре потенциала на двете страни", заяви Кос.

Еврокомисарят подчерта стратегическото значение на Турция за Европа и посочи, че развитието на двустранните отношения зависи не само от търговските показатели, но и от хармонизирането на законодателството, взаимното доверие и разширяването на сътрудничеството.

Актуализирането на Митническия съюз между ЕС и Турция е сред ключовите условия за задълбочаване на икономическите отношения. По думите на Кос процесът изисква хармонизиране на техническото законодателство и съгласието на всички 27 държави членки на Европейския съюз. Тя открои също необходимостта от укрепване на транспортните връзки и подобряване на сътрудничеството в областта на сигурността.

Наред с икономическите перспективи Кос засегна и опасенията на ЕС относно демократичните стандарти, свободата на медиите и основните права в Турция. Тези въпроси остават част от дневния ред на отношенията между Брюксел и Анкара.

"Последните развития, засягащи свободата на медиите и правата на хората от ЛГБТК+ общността, се оценяват в този контекст. Ще очертаем сериозните си опасения в тези области в нашия доклад за разширяването, който ще бъде публикуван на 28 октомври. Няма да се поколебаем открито да заявим фактите публично", каза Кос.

Еврокомисарят акцентира и върху значението на транспортните маршрути между Европа и Азия, сред които важна роля има Средният коридор, известен още като Транскаспийски международен транспортен маршрут.

Железопътната линия Халкалъ - Капъкуле, която достига до българската граница, е част от развитието на тази транспортна свързаност. Участъкът Черкезкьой - Капъкуле е част от проекта за високоскоростна железопътна линия, която трябва да подобри връзката между Истанбул и България и да улесни движението на пътници и товари между Азия и Европа.

ЕС се стреми да мобилизира до 12 млрд. евро от публични и частни източници за Турция в рамките на инициативата "Глобален портал" (Global Gateway). По думите на Кос средствата са насочени към укрепване на транспортната инфраструктура и икономическите връзки.

През последните 20 години Европейският съюз е предоставил над 1 млрд. евро за инфраструктурни проекти в Турция. Кос отбеляза, че инвестициите в транспорт и инфраструктура не само създават физически връзки, но и подпомагат икономическото сътрудничество в дългосрочен план.

В рамките на посещението си в Одрин еврокомисарят по разширяването е провела среща и с турския министър на транспорта и съобщенията Абдулкадир Уралоглу.

Още по темата

Марта Кос: Ограничаването на свободите в Турция отдалечава страната от ЕС

Марта Кос: Ограничаването на свободите в Турция отдалечава страната от ЕС

Марко Рубио: Не бихме позволили конфликт между Гърция и Турция

Марко Рубио: Не бихме позволили конфликт между Гърция и Турция

Турция засилва отбранителната подкрепа за Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен

Турция засилва отбранителната подкрепа за Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Черна гора нареди експулсирането на петима руснаци заради заплаха за националната сигурност

Черна гора нареди експулсирането на петима руснаци заради заплаха за националната сигурност

Сърбия пропусна срока за покана към наблюдатели от Европейския парламент

Сърбия пропусна срока за покана към наблюдатели от Европейския парламент

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 7 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 8 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа