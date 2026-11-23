Всеки, който твърди, че става въпрос само за конституционни промени, не е искрен и или не желае да разбере притесненията на Северна Македония, или „има някаква преднамереност”. Това смята президентът на страната Гордана Силяновска, цитирана по БТА.

Тя изрази тази позиция по време на съвместно заседание на Комисията по европейски въпроси и Националния съвет за европейска интеграция в Скопие, посветено на доклада на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на страната.

Държавният глава очерта като основни спънки пред евроинтеграцията липсата на предвидимост, размитата граница между официалните критерии за членство и двустранните политически спорове, както и отсъствието на институционални гаранции, че изпълнението на поетите ангажименти действително ще отключи преговорите.

В обръщение към съседните държави Силяновска призова добросъседските отношения да служат като мост към ЕС, а не като инструмент за безкрайно блокиране на европейската перспектива.

„В добросъвестност, с взаимно уважение и реципрочност, нека използваме езика на основните учредителни актове на Европейския съюз, нека се чуваме, нека се опитваме да се разбираме и когато не сме съгласни, нека не си викаме, защото високият тон няма да накара умните и мъдрите да бъдат чути”, заяви тя.

Според президента на Северна Македония Брюксел трябва да действа като обективен посредник и да въведе строги и реално приложими правила, които ясно да отделят двустранните въпроси извън преговорния процес, вместо това да остава само на декларативно ниво.

Силяновска оцени положително факта, че в доклада на ЕК не се констатира отстъпление, а напредъкът в редица сектори е плод на приетата програма за реформи. Въпреки това тя отчете, че настоящият механизъм не стимулира достатъчно бързи темпове и призова за по-динамично актуализиране на националната програма за приемане на европейското законодателство. В този контекст държавният глава направи разграничение, като подчерта, че промените в основния закон „не са реформи, необходими съгласно правото на ЕС, а наложено условие извън правото на ЕС".

Тя настоя управляващите да не пилеят енергия в исторически спорове и наложени теми, а да пазят капацитета си за реални реформи.

„Нашата задача, като избрани от гражданите, е да защитаваме държавните интереси. Същевременно, разбира се, не трябва да забравяме европейската цел и европейския дневен ред”, заяви тя.