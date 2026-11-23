Лидерът на сръбската опозиция Александър Вучич заяви, че е получил сериозни смъртни заплахи. Той съобщи за случая по време на гостуване в сутрешния блок на телевизия RTV Pink.

„Полицията на практика не съществува. Вчера получих най-сериозните заплахи за живота си. Беше ми отправено ясно и недвусмислено послание, че ще бъда ликвидиран“, заяви Вучич.

В телевизионното участие той коментира и дейността на формацията „Студентска листа“ в Народното събрание, като отправи критики към нейните представители.

Вучич засегна и въпроса за собствеността върху скъпи недвижими имоти, включително високи сгради, като постави под съмнение произхода на средствата за придобиването им.

Той отправи критики и към новия председател на Народното събрание Александър Чупич, за когото заяви, че преди това се е занимавал с инвестиции и развитие на недвижими имоти.

„Откъде дойдоха парите за тази висока сграда и за всички тези имоти? Говорим за милиони и милиони евро“, заяви Вучич.