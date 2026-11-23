Възрастна жена от Кюстендилско беше издирвана с помощта на дрон, спасители и доброволци, съобщиха от полицията.

Издирването е започнало вечерта на 22 ноември, след като синът на 85-годишна жителка на село Шишковци подал сигнал, че майка му е в неизвестност.

В издирването се включили служители на Районното управление в Кюстендил, екип на „Гранична полиция“ с дрон, спасители и доброволци.

Около час след началото на акцията 85-годишната жена била открита в напоителна вада в селото. Тя била паднала и имала травми по главата и признаци на измръзване. На място ѝ е оказана медицинска помощ.