Институтът за пътна безопасност предлага цялостна реформа на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) и възстановяване на ефективния държавен контрол. Концепцията е адресирана до министъра на транспорта и съобщенията и включва конкретни мерки за ограничаване на нарушенията, повишаване на прозрачността и прекъсване на зависимостите в системата.

От института настояват промените да не се ограничават единствено до автомобилната администрация, а да обхванат и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и „Пътна полиция“. Според организацията устойчив резултат в пътната безопасност може да бъде постигнат само чрез едновременни действия по отношение на административния модел, пътната среда и контрола върху участниците в движението.

В документа се отправят и сериозни политически обвинения към министър-председателя Румен Радев. От Института за пътна безопасност заявяват, че според техните наблюдения той вече седем месеца отлага реалната реформа и продължава да експлоатира съществуващия модел в пътната безопасност. Организацията твърди, че натрупаното обществено доверие се използва за подхранване на политически проект чрез системата за пътна безопасност. Това са оценки и обвинения на института, изложени в концепцията.

Едно от най-нестандартните предложения е практическите изпити за придобиване на шофьорска правоспособност да бъдат публично наблюдавани чрез специална електронна платформа.

Идеята предвижда гражданите да могат да наблюдават в реално време изпита на свой роднина, приятел или друг кандидат, без да се намесват в самия процес. Според института това ще създаде допълнителен обществен контрол и ще ограничи възможностите за субективно оценяване.

Предлага се още практическите изпити да се провеждат с автомобили, осигурени и контролирани от администрацията, както и да бъде създадено специализирано звено за мониторинг. В изпитните автомобили могат да бъдат въведени камери, датчици и софтуер за анализ на поведението на кандидатите и изпитващите.

От организацията настояват и за прекъсване на зависимостта между обучаващите и изпитващите, както и за актуализация на въпросите в теоретичните изпити.

Сред най-сериозните предложения е въвеждането на последващ контрол върху автомобилите до три месеца след преминат технически преглед.

Ако при такава проверка бъде установено, че пунктът е удостоверил техническа изправност на автомобил, въпреки че към датата на прегледа е имало неизправност, която е трябвало да бъде открита, притежателят на разрешението да бъде санкциониран с имуществена глоба от минимум 10 000 евро.

При повторно доказано нарушение се предлага отнемане на разрешението за извършване на периодични технически прегледи.

От Института за пътна безопасност уточняват, че санкциите трябва да се основават на техническа експертиза и проследими доказателства. Предвижда се също право на защита и обжалване, като повреда, възникнала след извършения преглед, сама по себе си не трябва да бъде основание за наказание.

Предлага се още въвеждане на минимална продължителност на техническите прегледи, независим акредитиран надзор, централизирано управление на измервателните уреди и рейтинг на пунктовете според риска и установените нарушения.

Реформата обхваща и психологическите изследвания на водачите. Според института съществуват сериозни съмнения за формално провеждане на част от тях и недостатъчен капацитет за контрол.

Предложените мерки включват видеонаблюдение при спазване на правилата за защита на личните данни, електронни тестове на компютър или таблет и регистриране на резултатите в реално време.

Настоява се и за специализиран капацитет за проверки, както и за преразглеждане на модела за оценка на психологическата годност.

Специално внимание в концепцията е отделено на тежкотоварния и автобусния транспорт. От института смятат, че специализираният контрол върху тези превозни средства не трябва да бъде оставян преимуществено на „Пътна полиция“.

Според организацията проверките изискват специфични познания за тахографи, претоварване, техническа изправност, време за управление и почивка, лицензионни режими и безопасност на превозите.

Затова се предлага незабавна мобилизация на всички налични контролни сили на ИААА, включително през нощта и в почивните дни.

Предвиждат се съвместни специализирани операции с МВР и други компетентни институции, проверки за претоварване, техническа изправност, тахографи и лицензи, както и използване на данните от тол системата за идентифициране на рискови превозвачи и автомобили.

Инспекторите трябва да бъдат профилирани и обучавани по специалности, а контролът да бъде насочен според риска, а не да се разчита единствено на случайни проверки.

Концепцията предвижда промени и при одобряването на пътни превозни средства, особено когато става въпрос за автомобили от трети страни, с изменения в конструкцията или без европейско типово одобрение.

Предлага се идентификацията да се извършва под видеонаблюдение или в специално оборудвани пунктове, актуализиране на правилата според европейските изисквания и създаване на единна цифрова база с техническите досиета на одобрените превозни средства.

В заключението си Институтът за пътна безопасност предупреждава, че промяната само в една част от транспортната система няма да доведе до необходимите резултати.

Според организацията реформата трябва да се проведе едновременно на два фронта – вътре в държавната администрация, където трябва да бъдат прекъснати установените зависимости и интереси, и по отношение на поведението на участниците в движението.

От института подчертават, че камерите, глобите и технологичните решения не могат сами по себе си да заместят управлението на риска и носенето на отговорност.

За устойчив резултат са необходими политическа подкрепа от министър-председателя и координирани действия на Министерството на транспорта, МВР и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Истинският тест за политическата воля не е дали ще бъде обявена поредната реформа, а дали управляващите са готови да прекъснат модела, който десетилетия наред възпроизвежда зависимости, безотговорност и човешки жертви“, заявяват от Института за пътна безопасност.