Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна, заяви пред Нова телевизия, че има сериозни съмнения за корупционни практики при изготвянето на автотехнически експертизи по дела за тежки пътни произшествия. Той призова ГДБОП и прокуратурата да проверят работата на проф. Станимир Карапетков и вещите лица, с които той е участвал в изготвянето на експертни заключения по различни казуси.

Попов посочи като примери делото за катастрофата, при която загина дъщеря му, произшествието с участието на Лютви Местан и случая с Дженко Бакалов. По думите му трябва да се установи дали върху вещи лица е оказван натиск и дали зад спорни експертизи стоят конкретни интереси.

В студиото Николай Попов показа кадри от мястото на катастрофата с участието на Лютви Местан. На единия кадър се вижда пътна маркировка, докато на другия тя липсва. Според Попов стоп линията е била положена след произшествието.

Той призова Областното пътно управление в Кърджали да даде информация кога е нанесена маркировката и кой е разпоредил това. Бащата на Сияна постави под въпрос и използвания коефициент на сцепление в експертизата. По думите му е използвана стойност 0,7 за автомобил, произведен през 2001 г., докато в свой учебник проф. Карапетков е посочвал по-високи стойности.

В интервюто участва и автотехническият експерт Христо Узунов. Той заяви, че по едно от делата е била изготвена нова експертиза, чиито изводи са се различавали съществено от първоначалното заключение.

Узунов разказа и за случай, при който според него преди изготвянето на петорна експертиза е бил извикан от проф. Карапетков и му е било казано да се съобрази с изводите на предходното заключение.

„Не се съобразих“, заяви експертът.

По думите му петорната експертиза е стигнала до различни изводи, а впоследствие апелативният съд е признал водача за виновен. Присъдата е била потвърдена и от Върховния касационен съд. Узунов заяви още, че след случая отношенията му с Карапетков са се влошили и са били предприети действия за изваждането му от списъка на вещите лица.

Николай Попов оспори и заключението относно мястото на удара при катастрофата, при която загина дъщеря му.

Според него събраните доказателства сочат, че автомобилът, в който е пътувала Сияна, се е намирал вдясно по посока на движението си и частично в банкета. Попов смята, че определянето на различна точка на сблъсъка може да има съществено значение за преценката на отговорността на водача на камиона. Той поиска да бъдат проверени и контактите между проф. Карапетков и адвоката на обвиняемия Явор Нотев. Попов твърди, че има съобщения, в които Карапетков предлага Нотев да бъде включен в експертна група. Тези твърдения обаче подлежат на проверка от компетентните органи.

Попов заяви, че е подавал сигнали и за заплахи, следене и тормоз. Той настоява разследващите органи да проверят не само отделни експертизи, но и цялостния кръг от вещи лица, участвали в изготвянето на спорни заключения.

В края на интервюто той беше попитан дали знае какво е установено при споменатите обиски и дали има повдигнати обвинения. Попов заяви, че според него има достатъчно данни за предприемане на действия, но не беше съобщен официален резултат от обиските, нито беше потвърдено повдигането на обвинение.