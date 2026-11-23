Един човек е загинал, а други 15 са пострадали при 13 пътни инцидента в страната през изминалото денонощие. Данните са на Министерството на вътрешните работи (МВР).

В столицата са отчетени общо 18 пътнотранспортни произшествия - 16 леки и две тежки. При тях са ранени двама души.

През настоящия месец са регистрирани 348 катастрофи, при които са загинали 37 души, а 479 са пострадали. От началото на годината пътните инциденти са 6127. При тях живота си са загубили 452 души, а ранените са 7634.

Съпоставката с реалния брой на загиналите за същия период на 2025 г., когато те са били 397, показва увеличение с 55 жертви на пътя през тази година.