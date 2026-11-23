Левски отписа централния нападател Мустафа Сангаре до края на годината. А е възможно таранът да отсъства и много по-дълго. Причината е, че се е обострила стара травма на малиеца в коляното. Той ще бъде изпратен на прегледи в чужбина, съобщава „Тема спорт“. И ако опасенията на медицинския щаб на клуба се потвърдят, то Сангаре ще трябва да претърпи операция. Тя също ще бъде извършена в чужбина.

„Мустафа Сангаре е контузен и има вероятност да трябва да се подложи на операция. Трябва да разреши проблема, който има с коляното, възможно най-скоро. Със сигурност искам да отлича неговото себераздаване и желанието му да тренира и да даде всичко от себе си. Почти невъзможно е, защото коляното му се възпаляваше“, заяви в навечерието на домакинството на Локо София треньорът Хулио Веласкес.

Заради най-различни травми Сангаре има само 6 мача във всички турнири, в които вкара 1 гол.

В лазарета продължава да бъде фланговият нападател Радослав Кирилов. Той все още не е играл в официален двубой през кампанията.