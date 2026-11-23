От "Спаси София" съобщиха, че са внесли предложения за промени в Закона за движение по пътищата, с които се предвижда въвеждането на два нови вида места за кратковременен престой. Целта е да се облекчи движението пред училища, детски градини и търговски обекти, както и да се улеснят доставките и обслужването на бизнеса.

Първият предложен вид са зоните "Kiss & Ride" - специално обособени места за безплатен кратковременен престой, предназначени за качване и слизане на пътници.

Според предложението такива места могат да бъдат разполагани край училища, детски градини, гари и летища. Идеята е родителите и останалите водачи да могат да оставят или вземат пътници, без да блокират движението и да създават допълнителни затруднения за останалите участници в трафика.

Вторият вид са специализирани товарни места, предназначени за товаро-разтоварни дейности, обслужване на магазини, доставки до адрес и пренасяне на имущество.

От "Спаси София" посочват, че обособяването на подобни места ще позволи на бизнеса да извършва ежедневните си дейности, без да се налага превозните средства да спират по начин, който възпрепятства движението на автомобили, пешеходци и велосипедисти.

Предложенията предвиждат всяка община самостоятелно да определя броя, местоположението и правилата за използване на новите места според конкретните местни нужди.

От политическата формация съобщават още, че инициативата е събрала необходимата гражданска подкрепа в националната платформа за обществени консултации.

Предложенията са изпратени до Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Според "Спаси София" подобни решения вече се прилагат в редица европейски градове и могат да бъдат използвани и в България за по-добра организация на градското движение.

Към момента става дума за предложения за законодателни изменения, а не за окончателно приети правила.Въвеждането на новите видове места за кратковременен престой ще зависи от последващото разглеждане и евентуалното приемане на необходимите промени.