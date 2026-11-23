Над 1600 полета на американската авиокомпания Delta Air Lines са били забавени в неделя заради техническа неизправност в система, която отговаря за изчисляването на теглото и баланса на самолетите. Сривът е довел до сериозни нарушения в разписанието само няколко дни преди Деня на благодарността – един от най-натоварените периоди за пътуване в САЩ.

Засегнатият софтуер определя общото тегло на самолета и разпределението на пътниците и товара на борда. Тези изчисления са от съществено значение за осигуряването на безопасни условия при излитане.

Според наличните данни около 49% от полетите на Delta в неделя са закъснели с повече от 15 минути. Най-сериозни затруднения са отчетени на международното летище „Хартсфийлд-Джаксън“ в Атланта. Проблемът обаче е засегнал и самолети от други части на страната, които са пътували към града.

Докато техническите екипи са работили по отстраняването на неизправността, служителите на авиокомпанията са преминали към ръчни изчисления на необходимите параметри за теглото и баланса на самолетите.

В неделя следобед Delta обяви, че автоматизираните системи вече функционират нормално. От компанията уточниха, че техническият срив не е бил резултат от хакерска атака.

Авиопревозвачът е започнал да пренасочва засегнатите пътници към други полети. При необходимост на клиентите се осигуряват храна и хотелско настаняване. Пътниците, чиито полети са отменени и които решат да не пътуват, имат право да поискат възстановяване на платените суми.

От Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) заявиха, че закъсненията нямат връзка със системите за управление на въздушното движение.

Инцидентът идва само дни след като FAA обяви втората национална забрана за излитане на самолети в САЩ след терористичните нападения от 11 септември 2001 г. Причината тогава е била технически проблем при инсталирането на оборудване, довел до прекъсвания в телекомуникационните системи.

Сривът в Delta допълнително усложнява подготовката за празничния период около Деня на благодарността, когато милиони американци традиционно пътуват из страната.