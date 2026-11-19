Датският парламент ратифицира единодушно в четвъртък споразумението за сигурност със САЩ относно Гренландия, с надеждата да сложи край на напрежението около бъдещето на арктическия остров, което разтърси трансатлантическите отношения, предава Ройтерс.

САЩ, Дания и Гренландия подписаха документа през септември, след като американският президент Доналд Тръмп нееднократно заплаши да поеме контрола над богатата на полезни изкопаеми самоуправляваща се датска територия с население от 57 000 души.

„Това споразумение модернизира партньорството в областта на отбраната между САЩ, Дания и Гренландия и укрепва националната сигурност на Съединените щати и нашите съюзници в НАТО“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в публикация в социалната мрежа Екс.

Изпълнителното споразумение ще влезе в сила веднага щом датското външно министерство уведоми Вашингтон с дипломатическа нота, че вътрешните процедури са приключили, тъй като документът не изисква одобрение от американския Сенат. Сделката разширява американското военно присъствие в Гренландия, включително дава разрешение за разполагане на система за противоракетна отбрана „Златен купол“ (Golden Dome), като същевременно потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците.

Страните по договора започват работа по нов гренландски закон за проверка на чуждестранните инвеститори от съображения за сигурност, както и по плановете за две нови американски военни бази, заложени в споразумението, съобщи пред Ройтерс датският министър на отбраната Йепе Брус. „Очаквам САЩ вече да започнат да бъдат по-конкретни относно целите и организацията около тези две зони“, добави той.

Отказът на Тръмп да изключи употребата на военна или икономическа сила за придобиването на острова предизвика остра дипломатическа криза в НАТО през януари и доведе до месеци на интензивни преговори.