Фалшивите и злонамерените обаждания към телефон 112 са намалели с 35% през последните три месеца. Спад се отчита и при сигналите за домашно насилие, насилие над деца и престъпления, извършени от малолетни. Това съобщи директорът на Дирекция „Национална система 112“ към МВР Красимир Димитров в ефира на NOVA NEWS.

„Откакто нашата дейност се отразява в медиите, сме намалили с 35% лъжливите и злонамерените обаждания към телефон 112, което за нас е много важен показател. За тези три месеца толкова са намалели“, посочи Димитров.

По думите му сигналите за домашно насилие са намалели с над 17%, като той отдаде положителната тенденция на превантивните мерки и работата на полицията. По-малко са и обажданията, свързани с насилие над деца и престъпления, извършени от малолетни.

Въпреки отчетения спад при тези категории, най-голям дял от всички постъпващи сигнали на телефон 112 продължават да заемат повикванията за спешна медицинска помощ.

Директорът на Националната система 112 коментира и реакцията на службите след трите земетресения, регистрирани в рамките на една нощ – във Вранча, Смолян и Кюстендил, както и след преминалата през страната силна буря.

„До сутринта имахме около 125 сигнала. На две-три места колегите от пожарната отстраниха дървета, които бяха паднали върху пътното платно в различни части на страната, така че всичките сигнали са обработени своевременно и няма населени места, до които да не може да се стигне“, обясни той.

Димитров се върна и към тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която в условията на гъста мъгла загинаха 13 души. По думите му непосредствено след получаването на сигнала са били уведомени министърът на вътрешните работи, неговият заместник и главният секретар на МВР. Създаден е бил оперативен щаб, а самият Димитров е пристигнал на мястото на трагедията.

„В тази обстановка реакцията на службите за спешно реагиране като полиция, пожарна и спешна помощ беше на изключително ниво. Колегите от Ямбол, Бургас и Сливен от полицията бяха направили най-важното, тоест спиране на движението към мястото на трагедията с цел предотвратяване на други такива пътнотранспортни произшествия“, подчерта той.

Първи на мястото на катастрофата са пристигнали пожарникари от Карнобат, Сливен и Бургас, които са участвали в изваждането на пострадалите от автомобилите и пренасянето им до линейките. В спасителните действия са се включили също военно формирование и медицински екипи от Министерството на отбраната.

Димитров открои и действията на шофьори на тежкотоварни автомобили, които са успели да предотвратят допълнителни сблъсъци. Сред посочените примери е водач, избегнал удар с микробус, в който са пътували шестима души.

По отношение на организацията при ежедневните спешни повиквания директорът на 112 уточни, че операторите приемат информацията за инцидентите и я предават на Спешна помощ. Решенията за насочване на пациентите към конкретни лечебни заведения се вземат от съответните структури на Спешна помощ.