Лекар от Сливен е отстранил по време на бронхоскопия зъбен мост с три зъба и прикрепваща тел от белия дроб на около 65-годишен пациент. Случаят е прецедент.

Мъжът е постъпил в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" със симптоми, наподобяващи тежка пневмония. След скенер и последваща бронхоскопия началникът на отделението по пневмология и фтизиатрия д-р Петьо Петков установил чуждото тяло и го отстранил без хирургична операция, въпреки риска от сериозни усложнения заради размерите на протезата и прикрепената тел.

Процедурата е продължила около 30 минути и е преминала успешно, а пациентът е изписан с овладени белодробни проблеми.