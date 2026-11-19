Даниел Георгиев даде първото си интервю като технически директор на Черно море пред Дарик радио и Dsport. Бившият футболист на варненския клуб разказа, че предложението е дошло внезапно след една година работа като скаут в ЦСКА 1948. През това време той е продължил редовно да посещава мачове на “моряците” и е обсъждал работата си с Пламен Андреев.

“Чувствам се като у дома си, усещам този клуб като роден и се радвам, че се върнах, макар и на друга длъжност”, каза Георгиев. Той обясни, че е поддържал контакт с Илиан Илиев и преди назначението си. “Шеф на Илиан Илиев не мога да бъда. И преди да дойда поддържахме контакт, имам голямо уважение към него и се надявам да работим добре и занапред.”

Георгиев призна, че Черно море не е започнал сезона добре, но вижда подобрение в последните мачове. Според него победа над Спартак в събота би свалила напрежението в отбора. “Дербито със Спартак е с друг заряд. Ако няма напрежение, няма да е дерби. Точно това напрежение дава хубавата тръпка от мача. Футболистите трябва да използват положително напрежението”, заяви той.

Предстоящият двубой върна Георгиев и към спомена за трансфера му от ЦСКА в Черно море. Тогава сегашният треньор на Спартак Дани Моралес преминава в обратната посока.

“Аз нямах търпение да се осъществи този трансфер тогава и още преди да се осъществи трансферът, бях много радостен. Помня го само с хубаво този трансфер”, спомни си Георгиев.

Новият директор се обърна и към привържениците на Черно море. “Всеки фен иска отборът му да побеждава, но в трудните моменти трябва да покажат подкрепа към отбора и да му вдъхнат увереност. Точно за тогава феновете трябва да вдигнат отбора”, каза той.