Русия е отправила покана към европейски представители да посетят Москва, за да изяснят своята позиция относно мирните преговори за Украйна, преди да бъде определен форматът на бъдещия диалог. Това обяви руският президент Владимир Путин на пресконференция в китайския град Шънджън в края на тристранната си среща на върха с лидерите на Китай и САЩ – Си Цзинпин и Доналд Тръмп, предават световните агенции.

По думите на руския държавен глава Вашингтон настоява „доста усилено“ Европа да бъде включена в преговорния процес, който до момента се водеше основно между Русия, САЩ и Украйна без съществен напредък. Путин призна, че е безсмислено въпросите на европейската сигурност да се обсъждат без участието на самите европейци, и увери, че Москва не се противопоставя на подобен формат.

„Предложихме чрез дипломатически канали на европейски представители да дойдат в Москва, за да можем да установим тяхната позиция. След това ще решим в какъв формат да продължим диалога с Украйна“, уточни руският президент.

Включването на европейските държави би отворило нова страница в опитите за прекратяване на продължаващия вече почти пет години конфликт. Миналата седмица в Абу Даби делегации на Москва, Киев и Вашингтон проведоха първите си разговори от девет месеца насам, които доведоха единствено до договореност за мащабна размяна на военнопленници, припомня Ройтерс.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да назове пред журналисти до кои точно европейски столици са изпратени поканите, нито дали вече има отговор от тях. В същото време Песков не скри задоволството си от сутрешния коментар на Доналд Тръмп, който в началото на срещата си с Путин похвали говорителя, че „се справя отлично“. Песков заяви, че се гордее с оценката на американския президент, но с ирония отхвърли въпроса дали двамата са разговаряли лично: „Не, разбира се. Как да разговарям с него? Той е президент на САЩ, а аз кой съм изобщо?“.

В изявлението си в Шънджън Путин посочи още, че Москва е готова на компромиси за спиране на бойните действия, но подчерта, че и двете страни ще трябва да направят отстъпки, като отново обвини Киев в липса на желание за мир. Той коментира и паралелните преговори в Берлин между украинския президент Володимир Зеленски, пратеници на Тръмп и т.нар. „коалиция на желаещите“, заявявайки: „Признаваме, че Украйна има право на сигурност, точно както и Русия“.

На въпрос дали Кремъл продължава да изисква връщане на НАТО към границите му отпреди разширяването на изток, Путин отговори, че обстоятелствата са се променили и връщане към 90-те години е невъзможно. Същевременно обаче той бе категоричен, че руските сили няма да се изтеглят от завзетите украински територии. „Всеки трябва да се изправи пред реалността. Както ние, така и онези, с които се опитваме да постигнем споразумение за прекратяване на всички кризи, включително в Украйна“, заключи руският лидер.