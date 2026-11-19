Никола Цолов получи две номинации за годишните награди на британското списание Autosport. Българският пилот е сред шестимата претенденти във всяка от двете категории, а сред съперниците му и за двата приза е Рафаел Камара. Двамата се борят за титлата във Формула 2 в първия си пълен сезон в шампионата.

За наградата “Новак на годината” са номинирани още Арвид Линдблад от Формула 1, Виктор Мартен от Световния шампионат за издръжливост, Диого Морейра от MotoGP и Фреди Слейтър от Формула 3. Сред предишните носители на отличието са Дженсън Бътън, Люис Хамилтън, Себастиан Фетел, Макс Верстапен, Шарл Леклер и Оскар Пиастри.

В категорията за пилоти с едноместни болиди извън Формула 1 Цолов и Камара са в компанията на шампиона в Индикар Алекс Палоу и шампиона във Формула 3 Уго Угочукву. Номинирани са и двама пилоти от Формула Е - световният шампион Паскал Верлайн и вицешампионът Джейк Денис.

Гласуването на сайта на Autosport продължава до 12 януари 2027 г. Наградите ще бъдат връчени на 3 февруари.