Администрацията на Белия дом временно е иззела мобилните телефони на журналистите на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“, който излетя от Китай преди няколко часа, съобщава Франс прес. Властите са мотивирали крайно необичайната мярка със „съображения за сигурност“.

„Телефоните ни се изземват временно поради съображения за сигурност“, потвърди репортер от придружаващия американския държавен глава медиен пул. Президентската машина напусна летището в Шънджън малко след 18:45 ч. местно време (10:45 ч. по Гринуич) веднага след края на тристранната среща на върха на Доналд Тръмп с китайския лидер Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин.

Подобна практика не е била прилагана по време на предходната визита на Тръмп в Китай през май, обърна внимание в социалната мрежа Екс репортерката на „Фокс Нюз“ Джаки Хайнрих, която оглавява и Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

Макар по официален график самолетът да трябваше да поеме директно към САЩ след разговорите в Шънджън, извънредната мярка поражда предположения за предварително необявена междинна спирка, отбелязва АФП. В рамките на цялата си азиатска обиколка Тръмп на няколко пъти загатна за вероятността от среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.