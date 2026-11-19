Румъния не е предлагала на България помощ с изтребители за унищожаването на дронове в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването си в парламентарната Комисия по отбрана.

Изявлението му беше в отговор на въпрос на депутата от "Прогресивна България" Александър Узунов относно последните нападения срещу кораби в Черноморския регион и сътрудничеството между България и Румъния.

"Никой не ни е предлагал помощ да вдига съюзни изтребители, да влияе или да унищожава дронове", категоричен беше Стоянов.

Военният министър определи като невярна информацията, че Румъния е предложила да изпрати свои изтребители за противодействие на морските дронове. Той отправи критики към политически представители, които според него разпространяват подобни твърдения.

Същевременно Стоянов подчерта, че двете държави поддържат контакт във връзка с нарастващото напрежение в Черно море.

"С министъра на отбраната на Румъния набелязахме мерки за по-нататъшно взаимодействие за противодействие на ударите по корабите в Черно море", посочи той.

По думите на министъра Румъния вече е унищожила два морски дрона. Стоянов обаче обърна внимание, че действията срещу подобни заплахи трябва да бъдат съобразени с международното морско право.

Той призова политиците, които настояват българските въоръжени сили да унищожават дронове в изключителната икономическа зона на страната, да се запознаят с разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право, включително член 60, който урежда правата на крайбрежните държави върху изкуствени острови, инсталации и съоръжения.