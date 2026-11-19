Германските власти са предотвратили бомбен атентат във Франкфурт на Майн, след като във вторник сутринта са задържали двама нидерландски граждани на 17 и 20 години. Новината бе съобщена днес от прокуратурата и полицията в Германия, цитирани от нидерландската агенция АНП и БТА. Към момента и двамата заподозрени са оставени в ареста.

По данни на разследващите младежите са планирали да взривят бар на улица „Бергер Щрасе“ – заведение, което вече бе атакувано с експлозив през септември тази година. Задържането е извършено в ранните часове на вторник на контролно-пропускателен пункт, където при проверка в автомобила им полицаите са открили голямо количество взривни вещества. Опасният товар е бил незабавно обезвреден от сапьори.

Според германските власти 20-годишният задържан е „логистичен координатор“ на серия от предишни бомбени атаки на територията на страната. Полицията свързва вълната от експлозии с конфликт между нидерландска и германска престъпна групировка.

Разследването по случая продължава, като криминалната полиция вече е разширила обхвата му и проследява мрежи от извършители в Нидерландия, допълват от германската прокуратура.