Служителите на „Пътна полиция“ в Силистра са установили самоличността на шофьора, публикувал в социалните мрежи видео с опасно шофиране.

Мъжът е на 27 години и е родом от Силистра, но към момента живее във Варна. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Издирването му е започнало непосредствено след разпространението на кадрите. От полицията уточняват, че записът е направен преди декември 2024 г., тъй като оттогава автомобилът вече има нов собственик.

Шофьорската книжка на мъжа е издадена през май 2017 г. Данните за периода от 2022 до 2026 г. показват, че той има 5 акта и 24 фиша за нарушения на пътя, като седем от тях са за превишена скорост. През август тази година свидетелството му за управление е било отнето заради изчерпване на всички контролни точки.

От „Пътна полиция“ апелираха гражданите да подават незабавно сигнали, ако станат свидетели на опасно шофиране. Според служителите това позволява бърза реакция при груби нарушения на пътя.