14-годишно момче е в тежко състояние след инцидент с електрическа тротинетка в Силистренско, съобщиха от полицията.

Произшествието е регистрирано на 16 ноември по пътя, свързващ Дулово и село Черковна.

На тротинетката пътували две момчета, като управлението било поверено на 14-годишното момче. То загубило контрол над превозното средство, вследствие на което двамата паднали на пътя.

В резултат на инцидента водачът получил тежка телесна повреда и бил транспортиран в болницата в Силистра. Другото момче се разминало с леки наранявания.