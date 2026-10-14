Товарен влекач се преобърна край Силистра, шофьорът е с мозъчна контузия

45-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие на кръстовището на път I-7 с път II-21 край Силистра. Инцидентът е станал на 13 октомври около 18:25 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

След като изгубил контрол над управлявания от него товарен влекач „Мерцедес“ с прикачено ремарке, шофьорът се преобърнал с превозното средство на пътното платно. Той е получил контузия на мозъка и е настанен за лечение в болница.

Причините за катастрофата се изясняват. По случая вече е образувано досъдебно производство.