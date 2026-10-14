Къде се пътува трудно на 14 октомври: силен вятър, дъжд и ограничения по „Хемус“

Силният североизточен вятър и продължаващите валежи в Източна и Южна България ще бъдат основният риск на пътя на 14 октомври. Жълт код е обявен за 14 области, като поривите на места могат да достигнат 24 метра в секунда. В Родопите над около 1200–1300 метра дъждът ще преминава в сняг.

Към 06:36 часа АПИ не съобщава за нов тежък инцидент, който да е затворил изцяло основна автомагистрала. След катастрофите на АМ „Тракия“ от 13 октомври няма актуално съобщение, че въведените тогава ограничения продължават тази сутрин.

Автомагистрала „Хемус“

Тръбата на тунел „Топли дол“ към София е затворена за основен ремонт. Движението се извършва двупосочно в обновената тръба към Варна, с по една лента за всяка посока. Организацията е обявена до 18 декември.

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за монтаж на ограничителни системи. Трафикът преминава двупосочно в платното към Варна до 17:00 часа на 16 октомври.

Между Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението също е двупосочно в платното към Варна.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч. При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена.

Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към столицата и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, продължава почистването на пътя и прилежащите площи. Между 342-и и 348-и км към Бургас скоростта е ограничена до 80 км/ч заради полагане на маркировка.

След тежката катастрофа при 27-и км на 13 октомври в участъка остава постоянно ограничение до 90 км/ч при дъжд.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София са ограничени аварийните ленти заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към столицата, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Движението преминава през останалите две ленти.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа временна организация за облекчаване на движението към Перник и Кюстендил.

По АМ „Марица“ между 66-и и 67-и км към София скоростта е ограничена до 70 км/ч заради повредени фуги на мост. Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ движението преминава в една лента на три места с ограничение до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра движението се извършва в една лента заради ремонт. По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента, а участъкът между 210-и и 213-и км е затворен заради аварийното състояние на анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

Тъй като денят е работен, по пътя през Владая от 06:00 до 10:30 часа са осигурени две ленти към София. В района на Драгичево същата организация действа до 10:00 часа.

При 343-и км на път I-1 в Кюстендилска област движението се извършва в една лента заради подмяна на камери. Днес е последният обявен ден на ограничението.

По път I-5 между Хасково и Кърджали се работи в отделни участъци. В Кърджали движението към Маказа е в една лента, а след надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона. Между Черноочене и Кърджали е ограничено преминаването на камиони над 15 тона.

По път I-6 между Карнобат и Айтос се преминава поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч. По път I-7 между Силистра и Шумен също се работи поетапно в една лента.

По път I-8 при „Капитан Андреево“ остава забраната за автомобили над 12 тона заради повредено мостово съоръжение. Тежкотоварният трафик се отклонява през Пъстрогор и АМ „Марица“.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

Пътят Трявна – Царева ливада е затворен при железопътен прелез. Автомобилите до 10 тона преминават през Черновръх и Радовци, а тежкотоварните – през Габрово и Донино.

По пътя Габрово – Узана движението е спряно от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 14 октомври ще бъде облачно и на много места ще вали. По-продължителни валежи се очакват в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България. От запад дъждът постепенно ще отслабва, а по-късно облачността ще започне да се разкъсва.

В Източна България ще духа силен североизточен вятър. Минималните температури са между 6 и 11 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса. В София се очакват около 10 градуса.

В пет от областите с жълт код предупреждението е и за продължителни валежи. В Смолянско дъждът ще преминава в сняг по високите места. Речните нива ще останат под праговете за внимание, но са възможни локални разливи, наноси и падащи камъни.