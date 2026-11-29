Интензивен трафик на камиони на границата с Турция, останалите пунктове са спокойни
Натоварено е движението на изход от България през "Капитан Андреево" и "Лесово"
Интензивен е трафикът на товарни автомобили на изход от България през граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция. Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР.
На всички останали гранични пунктове и преходи в страната движението е нормално.
На границата с Румъния трафикът е спокоен на всички преходи. Временно не работи фериботната платформа Свищов - Зимнич.
Няма затруднения и при преминаването на границата с Гърция. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.
През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" е разрешено преминаването на леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.
От "Гранична полиция" съобщават още, че движението на всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония също е нормално.
Към момента основното натоварване на граничния трафик е съсредоточено върху товарните превози в посока Турция.