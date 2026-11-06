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Нормален е трафикът на всички гранични пунктове

Нормален е трафикът на всички гранични пунктове
БТА

Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

Нормално е движението и на границата с Гърция. През преходите „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На граничните пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония трафикът също е нормален, показват данните на „Гранична полиция“.

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