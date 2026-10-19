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Силно интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за камиони

Силно интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за камиони
Снимка: БТА

Поради ремонт на Дунав мост при Русе до 22 октомври има временни промени на движението

Силно интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на Дунав.

Поради монтаж на водоотвеждащи съоръжения на Дунав мост при Русе се въвежда временна организация на движението.

От 9:00 ч. днес до 17:00 ч. на 22 октомври ще бъде затворен за движение участък от дясната лента на пътното платно на моста. От 9:00 ч. на 26 октомври до 17:00 ч. на 29 октомври т.г. ще бъде затворен за движение участък от лявата лента за движение. Преминаването на МПС ще се осъществява двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути в посока и ще бъде регулирано.

Строително-монтажни дейности няма да се извършват  в петък, събота и неделя. За временната промяна в организацията на движението са уведомени румънските гранични власти.

Нормален е трафикът на всички гранични преходи с Гърция. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония и със Сърбия. 

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