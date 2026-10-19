Първият дипломат на Китай пристига на визита у нас

Министърът на външните работи на Китай Ван И пристига на официална визита в България. В рамките на посещението си той ще проведе разговори с министър-председателя Румен Радев и българския външен министър Велислава Петрова.

Основен акцент в срещите ще бъдат възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество между София и Пекин. Очаква се да бъдат обсъдени и актуални въпроси от международния дневен ред.

Визитата е част от дипломатическа обиколка на китайския първи дипломат, която включва още Азербайджан, Хърватия и Черна гора.

Посещенията са свързани с усилията на Пекин за задълбочаване на международните икономически отношения и развитие на търговските и инфраструктурните връзки с държавите от региона.