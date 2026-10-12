Китайските автомобилни компании с рекорден износ на фона на вътрешна криза

Продажбите на автомобили на вътрешния пазар в Китай продължиха своя спад за 12-и пореден месец, докато износът остана ключов двигател на растежа, предава Ройтерс.

Местните автопроизводителите компенсират с продажби в чужбина, за да смекчат въздействието на слабия домашен пазар.

Продажбите на пътнически превозни средства са паднали с 28,1% спрямо предходната година до 1,63 милиона единици през септември, което е влошаване в сравнение със спада от 23,7% през август, показаха данни на Китайската асоциация за пътнически автомобили в понеделник.

Износът на автомобили е скочил със 73,2% на годишна база до 923 000 превозни средства миналия месец, в сравнение с ръст от 77,5% през август.