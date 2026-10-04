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Китай завършва най-големия подводен пътен тунел в света

Китай завършва най-големия подводен пътен тунел в света
Pixabay

Съоръжението е предназначено за автомобилен трафик

Китай е на финалната права в изграждането на най-големия подводен пътен тунел в света. Съоръжението се намира под залива Дзяоджоу край град Циндао и е с обща дължина 17,48 километра, съобщават местни медии.

Прокопаването на втория тунел под залива вече е приключило. Според CCTV последната тунелопробивна машина е достигнала крайната точка на дълбочина 105 метра под морското равнище, с което приключват основните изкопни дейности.

Съоръжението е предназначено за автомобилен трафик и ще разполага с шест ленти, по които ще може да се шофира със скорост до 80 км/ч. Проектът включва два основни тунела и трети, сервизен тунел между тях. Основният участък е с дължина 14,37 километра.

При изграждането е използвана комбинация от тунелопробивни машини и пробивно-взривни технологии. За механизираното прокопаване са били използвани три машини. Две от тях, с диаметър 15,63 метра, са прокопали общо 3,25 километра от основните тунели. Третата, с диаметър 8,18 метра, е изминала 5,85 километра при изграждането на сервизния тунел.

Строителите са се сблъскали с особено сложни геоложки условия. Повече от 80% от основните участъци и около 90% от сервизния тунел преминават през скални масиви и разломни зони. На места здравината на скалите достига 224 MPa, което е наложило режещите инструменти на машините да бъдат проверявани и сменяни средно на всеки 20 метра.

Основните тунели са разположени на дълбочина до 95 метра под морското дъно, докато сервизният достига 105 метра. Голямата дълбочина създава сериозно хидростатично налягане и поставя високи изисквания към хидроизолацията и водонепропускливостта на съоръжението.

След приключването на строителството Циндао ще разполага с втори подводен автомобилен маршрут. Новият тунел ще бъде част от по-широка транспортна система, която включва още съществуващия подводен тунел, моста над залива и околовръстната магистрала.

Проектът е включен от Международната асоциация за тунели и подземни пространства (ITA) сред 50-те знакови проекта в световната тунелна индустрия.

Още в хода на строителството съоръжението постави няколко рекорда. По мащаб то е определяно като най-големия подводен пътен тунел в света, а количеството изкопана земна и скална маса надхвърля обемите, отстранени при изграждането на японския тунел „Сейкан“ и тунела под Ламанша между Великобритания и Франция.

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