ЕС и Китай сключиха споразумение за автомобили след разгорещени търговски преговори

В петък европейският комисар по търговията Марош Шефчович обяви споразумение с Китай за ограничаване на вноса на китайски хибридни превозни средства в ЕС и улесняване на достъпа до редкоземни елементи, предаде Euronews.

Въпреки че постигнатото разбирателство сигнализира за предпочитане към дипломатическо разрешаване на нарастващия търговски дисбаланс, европейските лидери настояват за по-строги мерки за изравняване на условията. Очаква се те да разгледат подробностите на среща на върха в Брюксел следващата седмица.

ЕС също така е предприел ответни мерки, ако резултатът не оправдае очакванията.

Шефчович пътува до Пекин в сряда за двудневни интензивни разговори с китайския си колега Уанг Уентао в опит да възстанови баланса на търговските отношения между ЕС и Китай.

ЕС е изправен пред рекорден търговски дефицит с Китай от 1 милиард евро на ден, тъй като рязкото увеличение на евтиния китайски внос заплашва цели сектори на европейската индустрия.

"Постигнахме общо разбирателство за ограничаване на износа на хибриди и plug-in хибриди от Китай за Европейския съюз", каза Шефчович. "Това открива перспективата за намаляване на китайския износ с повече от половината."

Комисарят заяви, че сделката ще подобри и достъпа до китайския пазар за редица продукти от ЕС, от "авточасти до зехтин и обувки", представляващи почти 4 милиарда евро текуща стойност на износа. Тя би трябвало да генерира поне 225 милиона евро икономии от мита, добави той.

Достъпът до пазара е в центъра на дискусиите между ЕС и Китай от началото на преговорите миналия юни. Пекин не е склонен да се откаже от достъпа до пазара на ЕС с 450 милиона потребители, който осигурява пазар за излишното му производство.

Междувременно Брюксел предложи няколко законодателни мерки, насочени към ограничаване на достъпа на китайските компании до европейския пазар, като същевременно оказва натиск върху Пекин да отвори собствения си пазар за предприятия от ЕС.

Шефчович заяви също, че Китай се е съгласил да улесни износа на редкоземни елементи, които са от съществено значение за европейските зелени технологии, отбранителна и автомобилна промишленост.

"Постигнахме общо разбирателство за по-нататъшно улесняване на лицензирането на износа на редкоземни елементи и постоянни магнити от Китай", каза той.

ЕС обвини Китай, че "превръща зависимостта си от китайски редкоземни елементи в оръжие", след като Пекин ограничи износа си през 2025 г. на фона на търговска война със САЩ.

Шефчович определи споразумението като заключение на "първа фаза на преговорите".

Споразумението идва преди срещата на лидерите на ЕС в Брюксел следващата седмица, като очакванията за конкретни резултати от преговорите, водени от Европейската комисия от тяхно име от миналия юни, са високи, отбелязва Euronews.

Тази седмица в целия ЕС се оформя консенсус относно Китай.

Всички страни от ЕС вече имат търговски дефицити с Китай. В понеделник Германия и Франция призоваха Европейската комисия да предприеме решителни действия срещу нелоялните китайски търговски практики, които причиняват сериозни нарушения на пазара.

В съвместен документ Париж и Берлин призоваха за мерки, които биха могли да включват "незабавно прекъсване на връзката с вътрешния пазар, ако е необходимо".

В сряда евродепутатите приеха резолюция, призоваваща за решителни мерки срещу Пекин.

Междувременно 44 индустрии от ЕС, включително химикали, машини, метали, слънчева енергия, стъкло и цимент, публикуваха съвместно изявление в петък, в което предупреждават, че "Европа не може да поддържа и развива своята индустриална база, качествени работни места и да привлича инвестиции без способността да реагира ефективно на нелоялните търговски практики и нарушения".