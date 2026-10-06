Китай „сглобява“ изкуствено слънце

Изграждането на експерименталното устройство BEST в Хефей се очаква да приключи до края на 2027 г., според репортаж на китайската държавна телевизия CCTV.

Основната цел на проекта е около 2030 г. да бъде демонстрирано производство на енергия чрез термоядрен синтез. Това остава изследователска цел, а завършването на строителството само по себе си няма да означава, че е решен въпросът с производството на използваема електроенергия. Китайската академия на науките разглежда BEST като поредна стъпка към практическото приложение на термоядрения синтез.

Определението „изкуствено слънце“ се използва заради самия принцип на работа. В Слънцето леките атомни ядра се сливат и образуват по-тежки, като при процеса се освобождава енергия. При термоядрените експерименти на Земята учените се стремят да постигнат и контролират условия, при които подобни реакции могат да се осъществяват.

BEST е токамак — устройство, в което изключително гореща плазма се намира във вакуумна камера и се задържа чрез мощни магнитни полета. Едно от основните предизвикателства е плазмата да остане стабилна достатъчно дълго, докато освободената топлина бъде управлявана, без реакцията да бъде нарушена и без оборудването да получи неприемливи повреди.

Китай вече разполага с опит от експерименталното устройство EAST. През януари 2025 г. то успя да поддържа стабилна плазма в режим на висока степен на сдържаност в продължение на 1066 секунди, или почти 18 минути. По данни на Китайската академия на науките това е световен рекорд за този режим, с който е подобрен предишният резултат от 403 секунди.

Продължителното поддържане на плазмата обаче е различно от подаването на произведена електроенергия към електропреносната мрежа. За да се превърне технологията в практическа електроцентрала, ще трябва да бъде доказано, че цялата система може да работи надеждно, да превръща отделената топлина в електричество и да произвежда повече енергия, отколкото консумира за собствената си работа.

Термоядреният синтез има важни предимства от гледна точка на безопасността, тъй като не използва самоподдържаща се верижна реакция като тази при ядреното делене. Това обаче не означава пълна липса на радиоактивни отпадъци. При реактори, които използват деутерий и тритий, отделяните неутрони могат да направят части от конструкцията радиоактивни, докато самият тритий също изисква внимателно боравене.

Сред основните инженерни проблеми остават разработването на материали, способни да издържат на продължително неутронно облъчване, управлението на горивото и отвеждането на топлината. За BEST завършването на монтажа ще постави началото на етапа, в който ще се проверява дали тези решения могат да работят едновременно в устройство, предназначено да демонстрира генериране на енергия.