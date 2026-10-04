Законопроект в САЩ плаши Сърбия със санкции заради връзки с Русия и Китай

В Сената на САЩ беше представен съвместен законопроект, целящ да ограничи корупцията, отстъплението от демократичните норми и засилващото се влияние на Русия, Китай и Иран в Сърбия. Двупартийната инициатива, наречена SRBIJA Act, е внесена от републиканеца Чък Грасли и демократа Ричард Блументал.

Документът предвижда налагането на финансови и визови санкции срещу лица, които подкопават демокрацията, нарушават човешките права, участват в корупционни схеми или застрашават мира в региона на Западните Балкани. Освен това американската финансова помощ занапред ще бъде обвързана с ясни условия — Белград ще получава допълнителни средства само при реален и дългосрочен напредък в независимостта на съдебната система, медийната свобода и по-тясното синхронизиране на външната политика с ЕС и НАТО.

Проектът дава право на Вашингтон да замрази наскоро възобновения стратегически диалог със Сърбия. Това ще се случи, ако страната не гарантира прозрачни избори, право на свободно сдружаване и върховенство на закона. В текста изрично се споменават притеснения относно потушаването на студентските протести, неясните обстоятелства около трагедията на железопътната гара в Нови Сад, както и задълбочаващото се сътрудничество на Белград с Москва, Пекин и Техеран.

Тази законодателна офанзива се случва в ключов момент — само три седмици преди извънредните парламентарни избори в Сърбия, насрочени за 25 октомври. Към момента инициативата е разгледана и изпратена към Сенатската комисия по външни отношения. За да влезе в сила, законът трябва да получи одобрението на двете камари на Конгреса и да бъде официално подписан от президента Доналд Тръмп.