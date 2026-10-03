Вучич: Новото правителство на Сърбия няма да налага санкции на Русия

Бившият сръбски президент Александър Вучич, който е водач на листата на доскоро управлявалата Сръбска прогресивна партия (СПП), представи плановете си за управление при победа на предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври. Сред основните му предложения е бъдещото правителство да бъде съставено от 12 министри вместо от досегашните 31.

По време на предизборен митинг в Белградската арена Вучич заяви, че за СПП всеки резултат под 50% би бил равносилен на провал.

До предсрочните избори се стигна след продължили месеци масови антиправителствени протести, оглавени от студенти. Демонстрациите започнаха след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. при срутване на козирката на жп гарата загинаха 16 души, а един човек беше тежко ранен.

За първи път студентското движение, възникнало по време на протестите, ще участва в избори със собствена листа от граждански кандидати.

В речта си Вучич заяви, че министрите в евентуалното му следващо правителство трябва да бъдат изцяло ангажирани с работата си, да проявяват активност и често да посещават различни части на страната.

Той представи и нова политика към общините, при която чрез средства от държавния бюджет ще бъдат подпомагани най-бедните местни власти, особено в пет области в Южна Сърбия.

"Ще създадем специален закон за южната част на Сърбия, където допълнително ще стимулираме инвеститорите и фермерите, защото югът трябва да достигне нивото на развитие на останалата част от Сърбия", каза Вучич.

Той посочи, че инвестиционните политики трябва да бъдат променени в сферите на образованието и здравеопазването, както и по отношение на инфраструктурата.

Вучич заяви, че няма да допусне университетите и училищата в Сърбия да бъдат политизирани. Той обеща увеличение на заплатите на преподавателите, като същевременно заяви, че няма да позволи те да индоктринират децата.

Като кандидат за министър-председател Вучич обеща между 1,3 и 1,4 млрд. евро годишно за изграждането на 60 болници в 60 местни самоуправления през следващите четири години.

Той обяви още въвеждането на нови лекарства за редки заболявания и иновативни лечения. Вучич заяви, че не е удовлетворен от състоянието на енергийния сектор.

"Сърбия ще се нуждае от много повече електроенергия, ще трябва да мислим за малки и големи атомни електроцентрали, възобновяеми енергийни източници... Важно е да сме първи в Европа в изкуствения интелект, софтуерната индустрия, привличането на инвестиции", каза той.

По отношение на международната политика Вучич заяви, че следващото правителство ще запази досегашната линия и няма да налага санкции на Русия.

Говорейки за Косово, бившият сръбски президент обеща увеличение на заплатите на сърбите там и заяви, че ще защитава правата им на международните форуми.

Според Вучич косовският премиер Албин Курти пряко се е включил в предизборната кампания на страната на студентското движение, което за първи път участва в парламентарни избори в Сърбия.

Той заяви, че листата на СПП "Единна Сърбия" ще спечели предстоящите избори "ако някои служби не направят нещо", без да уточни какво има предвид.

По-рано през деня сръбското Министерство на вътрешните работи публикува първоначални данни, според които на митинга на СПП в Белградската арена са присъствали 71 500 души. Проправителственият вестник "Информер" определи броя на участниците като рекорден.

В края на речта си Вучич се поклони дълбоко пред събралото се множество в знак на благодарност за подкрепата.

Словашкият премиер Роберт Фицо, който предварително беше обявен като специален европейски гост, не присъства на митинга заради здравословни причини.

В речта си, разпространена до медиите, Фицо заяви, че като "приятел на Александър Вучич" дълбоко уважава силата, която Сърбия е натрупала през петнадесетте години, в които Вучич е заемал постовете на министър-председател и президент.