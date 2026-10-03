Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Вучич: Новото правителство на Сърбия няма да налага санкции на Русия

Вучич: Новото правителство на Сърбия няма да налага санкции на Русия
Снимка: AP/БТА

Лидерът на листата на Сръбската прогресивна партия определи резултат под 50% като провал и представи приоритети за икономиката, здравеопазването и енергетиката

Бившият сръбски президент Александър Вучич, който е водач на листата на доскоро управлявалата Сръбска прогресивна партия (СПП), представи плановете си за управление при победа на предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври. Сред основните му предложения е бъдещото правителство да бъде съставено от 12 министри вместо от досегашните 31.

По време на предизборен митинг в Белградската арена Вучич заяви, че за СПП всеки резултат под 50% би бил равносилен на провал.

До предсрочните избори се стигна след продължили месеци масови антиправителствени протести, оглавени от студенти. Демонстрациите започнаха след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. при срутване на козирката на жп гарата загинаха 16 души, а един човек беше тежко ранен.

За първи път студентското движение, възникнало по време на протестите, ще участва в избори със собствена листа от граждански кандидати.

В речта си Вучич заяви, че министрите в евентуалното му следващо правителство трябва да бъдат изцяло ангажирани с работата си, да проявяват активност и често да посещават различни части на страната.

Той представи и нова политика към общините, при която чрез средства от държавния бюджет ще бъдат подпомагани най-бедните местни власти, особено в пет области в Южна Сърбия.

"Ще създадем специален закон за южната част на Сърбия, където допълнително ще стимулираме инвеститорите и фермерите, защото югът трябва да достигне нивото на развитие на останалата част от Сърбия", каза Вучич.

Той посочи, че инвестиционните политики трябва да бъдат променени в сферите на образованието и здравеопазването, както и по отношение на инфраструктурата.

Вучич заяви, че няма да допусне университетите и училищата в Сърбия да бъдат политизирани. Той обеща увеличение на заплатите на преподавателите, като същевременно заяви, че няма да позволи те да индоктринират децата.

Като кандидат за министър-председател Вучич обеща между 1,3 и 1,4 млрд. евро годишно за изграждането на 60 болници в 60 местни самоуправления през следващите четири години.

Той обяви още въвеждането на нови лекарства за редки заболявания и иновативни лечения. Вучич заяви, че не е удовлетворен от състоянието на енергийния сектор.

"Сърбия ще се нуждае от много повече електроенергия, ще трябва да мислим за малки и големи атомни електроцентрали, възобновяеми енергийни източници... Важно е да сме първи в Европа в изкуствения интелект, софтуерната индустрия, привличането на инвестиции", каза той.

По отношение на международната политика Вучич заяви, че следващото правителство ще запази досегашната линия и няма да налага санкции на Русия.

Говорейки за Косово, бившият сръбски президент обеща увеличение на заплатите на сърбите там и заяви, че ще защитава правата им на международните форуми.

Според Вучич косовският премиер Албин Курти пряко се е включил в предизборната кампания на страната на студентското движение, което за първи път участва в парламентарни избори в Сърбия.

Той заяви, че листата на СПП "Единна Сърбия" ще спечели предстоящите избори "ако някои служби не направят нещо", без да уточни какво има предвид.

По-рано през деня сръбското Министерство на вътрешните работи публикува първоначални данни, според които на митинга на СПП в Белградската арена са присъствали 71 500 души. Проправителственият вестник "Информер" определи броя на участниците като рекорден.

В края на речта си Вучич се поклони дълбоко пред събралото се множество в знак на благодарност за подкрепата.

Словашкият премиер Роберт Фицо, който предварително беше обявен като специален европейски гост, не присъства на митинга заради здравословни причини.

В речта си, разпространена до медиите, Фицо заяви, че като "приятел на Александър Вучич" дълбоко уважава силата, която Сърбия е натрупала през петнадесетте години, в които Вучич е заемал постовете на министър-председател и президент.

Още по темата

Путин подкрепя Вучич: Надявам се той да бъде министър-председател на Сърбия

Путин подкрепя Вучич: Надявам се той да бъде министър-председател на Сърбия

Вучич като Радев! Ще става премиер!

Вучич като Радев! Ще става премиер!

Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Вучич няма никакво намерение да се отказва от властта

Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Вучич няма никакво намерение да се отказва от властта

ЕНП иска да изключи партията на Вучич

ЕНП иска да изключи партията на Вучич

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Мая Санду: Пет дрона и ракети са нарушили въздушното пространство на Молдова

Мая Санду: Пет дрона и ракети са нарушили въздушното пространство на Молдова

Тръмп отнема военни средства от Северна Македония и ги насочва към Латинска Америка

Тръмп отнема военни средства от Северна Македония и ги насочва към Латинска Америка

"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Водещи

Най-важното от света на 03.10.2026-та г.

Най-важното от света на 03.10.2026-та г.

  • Преди 1 час
Вучич: Новото правителство на Сърбия няма да налага санкции на Русия

Вучич: Новото правителство на Сърбия няма да налага санкции на Русия

  • Преди 2 часа
Цветан Цветанов: Убийството на Илиян Филипов повдига въпроси за пропуски на държавата

Цветан Цветанов: Убийството на Илиян Филипов повдига въпроси за пропуски на държавата

  • Преди 2 часа
Най-важното от България на 03.10.2026 г.

Най-важното от България на 03.10.2026 г.

  • Преди 2 часа
Екзитпол: Проукраинската "Обединена листа" печели изборите в Латвия

Екзитпол: Проукраинската "Обединена листа" печели изборите в Латвия

  • Преди 3 часа
Най-важното от спорта на 03.10.2026 година

Най-важното от спорта на 03.10.2026 година

  • Преди 3 часа
Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

  • Преди 3 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който обещанието среща своята тежест

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който обещанието среща своята тежест

  • Преди 3 часа
Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0

Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0

  • Преди 3 часа
Разгром в Рейкявик: България остава на дъното и в дебюта на Рибарски

Разгром в Рейкявик: България остава на дъното и в дебюта на Рибарски

  • Преди 3 часа
Милен Трифонов, ПБ: Хората могат спокойно да произвеждат и консумират домашна ракия

Милен Трифонов, ПБ: Хората могат спокойно да произвеждат и консумират домашна ракия

  • Преди 4 часа
На живо: Исландия скри топката на България с втори гол

На живо: Исландия скри топката на България с втори гол

  • Преди 4 часа
Акад. Васил Гюзелев: Няма съмнение, че тленните останки от Преспа са на цар Самуил

Акад. Васил Гюзелев: Няма съмнение, че тленните останки от Преспа са на цар Самуил

  • Преди 4 часа
На живо: Исландия - България, 1:0 на полувремето

На живо: Исландия - България, 1:0 на полувремето

  • Преди 4 часа
Илияна Йотова: Готови сме за разговори със Скопие, но без ултиматуми и отстъпление от европейската политика

Илияна Йотова: Готови сме за разговори със Скопие, но без ултиматуми и отстъпление от европейската политика