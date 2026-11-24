Вятърната енергия е необходима на енергийната система, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на представянето на Бяла книга за развитието на ветроенергийния сектор в България, която е разработена от Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА).

"Вярвам, че ще намерим начин тези инвестиции да се случат", допълни тя.

Според министъра Бялата книга е поглед върху сектора. Тя припомни, че един от приоритетите на правителството е изработването на енергийна стратегия с хоризонт 2050 г., информира БТА.

По думите ѝ е бил направен модел как би изглеждала енергийната система при наличие на 4 гигавата енергия от вятър и той е показал, че това е нужно.