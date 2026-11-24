Ботев Пловдив се раздели с треньора си Станислав Генчев, научи ТАРАЛЕЖ. Със специалиста си тръгват и неговите помощници Живко Миланов, Йордан Господинов и Даниел Иванов.

В клуба остава Лъчезар Балтанов. Бившият халф най-вероятно ще води "канарчетата" в предстоящия мач с Черно море.

По информация на нашата медия най-близо до треньорския пост в Ботев Пловдив е Александър Томаш. Специалистът за последно беше начело на ЦСКА, а след освобождаването му е без отбор.

За Станислав Генчев това беше втори престой в клуба. Той оставя "жълто-черните" на пето място в Първа лига с 24 точки.