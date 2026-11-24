Румънските военновъздушни сили вдигнаха изтребители по тревога за втори път в рамките на днешния ден, след като радарите на страната засякоха нова въздушна цел в близост до украинската граница. Информацията беше съобщена от Министерството на националната отбрана в Букурещ на официалната му страница във Фейсбук и предадена по БТА.

Засеченият обект се е намирал в украинското въздушно пространство, северно от Килийския ръкав на река Дунав. В реакция на ситуацията два изтребителя F-16 на румънската армия, изпълняващи мисии по охрана на небето, излетяха от 86-а авиобаза във Фетещ, за да наблюдават района.

Като превантивна мярка в 14:37 ч. местно (и българско) време жителите в северните части на окръг Тулча получиха предупреждение за опасност чрез системата за ранно оповестяване „Ро-Алърт“ (Ro-Alert). Тревогата беше отменена малко повече от час по-късно – в 15:40 ч., след като военните отчетоха, че целта не е навлязла на румънска територия.

Това е вторият подобен инцидент за деня. По-рано два испански изтребителя F-18, разположени в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ за съвместна охрана на въздушното пространство, също бяха вдигнати във въздуха. Тогава радарните системи на отбранителното ведомство локализираха друга въздушна цел в украинското пространство, северно от община Тулча.