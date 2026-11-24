Никушор Дан: Членството на Армения, Украйна и Молдова в ЕС е в стратегически интерес на Румъния
Румънският президент заяви подкрепата си по време на среща с арменския премиер Никол Пашинян в Букурещ
Румънският президент Никушор Дан заяви подкрепата на страната си за стремежа на Армения да се присъедини към Европейския съюз. Това стана по време на съвместна пресконференция с арменския министър-председател Никол Пашинян в Букурещ, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.
Дан определи европейската интеграция на Армения, Украйна и Молдова като част от стратегическите интереси на Румъния.
„Румъния подкрепя усилията на Армения за присъединяване към ЕС. Подкрепяхме и продължаваме да подкрепяме усилията на страните от Западните Балкани, Молдова, Украйна и, естествено, Армения в тази насока“, заяви румънският президент.
По думите му Румъния вече оказва подобна подкрепа на Молдова и Украйна чрез свои експерти и е готова да направи същото и за Армения.
Дан подчерта, че европейската интеграция на тези държави не е само въпрос на добра воля, а има и стратегическо значение за Румъния.