Неправоспособен 28-годишен шофьор е задържан в луковитското село Карлуково, след като не се подчинил на полицейски сигнал за спиране и избягал от автопатрул на Районното управление (РУ) – Луковит, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Случаят е от понеделник през нощта. На пътя Луковит – село Карлуково полицейските служители подали звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил, но водачът продължил движението си към селото.

На улица в населеното място мъжът спрял автомобила и влязъл в частен дом. След като оказал съпротива, е бил задържан от полицейските служители, предава БТА.

Установена е самоличността му – 28-годишен неправоспособен жител на Карлуково, криминално проявен. Той отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества.

На мъжа са съставени четири акта за нарушения на Закона за движението по пътищата.

Той е задържан за срок до 24 часа в РУ – Луковит. Работата по случая продължава.