Софийската районна прокуратура повдигна обвинения на 30-годишен мъж, който противозаконно отнел автомобил, отказал да спре при полицейска проверка и предизвикал катастрофа с патрулка в центъра на София на 22 ноември.

Според събраните до момента доказателства мъжът отнел лек автомобил "Фиат", след което потеглил с него по улиците на столицата. Полицейски служители му подали звукови и светлинни сигнали да спре, но той не се подчинил.

Последвала полицейска гонка, която завършила с леко пътнотранспортно произшествие между управлявания от обвиняемия автомобил и полицейска кола.

След сблъсъка 30-годишният мъж направил опит да избяга пеша, но бил задържан от служителите на реда.

Извършеният на място полеви тест за наркотични вещества отчел положителен резултат. Обвиняемият е дал и кръвна проба за лабораторно изследване, като резултатите от нея все още се очакват.

От прокуратурата съобщават, че мъжът е многократно осъждан както в България, така и в чужбина. Част от предишните му осъждания са за кражби и противозаконно отнемане на моторни превозни средства.

ТАРАЛЕЖ припомня, че на 22 ноември полицейска гонка с откраднат автомобил завърши с катастрофа в района на кръстовището на булевардите "Мадрид" и "Евлоги и Христо Георгиеви" в София. При инцидента автомобилът се сблъскал с патрулка, след което се ударил и в стена. В багажника му бил открит краден електрически велосипед.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание лишаване от свобода.

Предвид данните за предишните осъждания и преценката за опасност от извършване на ново престъпление обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".