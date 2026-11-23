Кратко преваляване от сняг беше наблюдавано в София в следобедните часове на 23 ноември. Промяната във времето настъпва с преминаването на студен атмосферен фронт, който носи силен вятър, валежи и значително застудяване в страната.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оранжев и жълт код за опасно силен вятър за територията на България. Столицата е сред районите с предупреждение от втора степен.

С преминаването на студения фронт вятърът се ориентира от северозапад и се усилва, като на места се очакват пориви над 24 метра в секунда, или около 86 км/ч.

През първата половина на деня температурите в страната достигнаха сравнително високи за сезона стойности, но следобед започнаха бързо да се понижават. В София температурите спадат до около 4–5 градуса, а през вечерта се очаква да достигнат и стойности около нулата, както и снеговалеж.

Валежите обхващат различни райони на страната, като в планините има условия за сняг. В Югоизточна България са възможни и гръмотевични бури.

По Черноморието времето остава предимно облачно, с превалявания и силен вятър. Дневните температури там достигат между 17 и 20 градуса, преди да започнат да се понижават.

През нощта срещу вторник валежите постепенно ще отслабват и спират, а от северозапад облачността ще започне да се разкъсва.

Заради силния вятър и застудяването шофьорите трябва да се съобразяват с променящите се пътни условия, особено в планинските райони и по откритите пътни участъци.