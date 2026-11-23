Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа вярва, че негов колега може отново да спечели „Златната топка“. В интервю за „Марка“ белгиецът изтъкна, че някои вратари са променили начина, по който отборите им играят и пресират, но нападателите по-лесно привличат вниманието с решаващи попадения.

„Можем да имаме брилянтен мач, но след това Килиан Мбапе вкарва зрелищен гол в последната минута - и това е, което хората помнят“, обясни Куртоа.

Белгиецът посочи Мануел Нойер като пример за вратар, доближил се до отличието. Германецът завърши трети в гласуването през 2014 г. Куртоа се нареди седми през 2022 г., когато наградата спечели тогавашният му съотборник Карим Бензема. Вратарят призна, че се е надявал на по-предно класиране, и определи французина като явния победител.

„Не е лесно, но искрено се надявам, че един ден вратар ще може да спечели тази награда“, добави Куртоа. Той се пошегува, че трудно би привлякъл гласове при конкуренцията на съотборници като Винисиус Жуниор, Арда Гюлер и Джуд Белингам.

Лев Яшин остава единственият вратар, печелил „Златната топка“. Той получава отличието през 1963 г. През настоящия сезон 34-годишният Куртоа има 16 мача за Реал Мадрид, в четири от които не е допуснал гол.