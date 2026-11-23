Нов икономически тинк-танк с фокус върху социалната справедливост стартира у нас. За създаването на Център за социални и икономически стратегии (ЦСИС) съобщи в профила си във Фейсбук макроикономистът и университетски преподавател доц. д-р Любослав Костов.

Инициативата идва точно месец след като Костов напусна постовете си на главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО). Преподавателят от катедра „Икономикс“ в УНСС и член на Икономическия и социален съвет (ИСС) тогава отрече спекулациите, че влиза в партийната политика, а днес даде заявка за нова форма на експертно присъствие.

Според публикацията на доц. Костов новият център обединява група млади експерти с академична дълбочина, чиято амбиция е да прекратят едностранчивото водене на икономическия дебат в България. Целта на организацията е да предложи модерна, научно обоснована и социално справедлива кейнсианска алтернатива, като напомня, че зад всяка цифра в държавния бюджет стои реалната съдба на лекарите, учителите, работниците и предприемачите.

Самият Костов подчертава, че е само част от отбора, а истинската сила на проекта са младите специалисти, заставащи с имената и труда си зад каузата. Екипът ще направи официалния си дебют пред медиите на пресконференция в БТА, където ще представи анализ с фактите за Бюджет 2027 г. – „такива, каквито са, без политически грим“.

Паралелно с представянето на организацията, от ЦСИС стартираха и свой уебсайт с интерактивен калкулатор за заплатите, както и поредица от икономически анализи, написани на достъпен език за гражданите, а не за бюрократите, твърдят оттам.