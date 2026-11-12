КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настоя ръководството на "Кауфланд България" публично да гарантира, че наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкция от близо 76 млн. евро няма да доведе до съкращения, намаляване на възнагражденията или влошаване на условията на труд.

В официална позиция синдикалната организация изрази сериозна загриженост от изявленията на изпълнителния директор на търговската верига Михаил Петров, който предупреди за възможни тежки икономически последици след решението на антимонополния регулатор.

От КНСБ подчертаха, че работните места и съдбата на 8800 служители не трябва да бъдат използвани като средство за натиск върху държавните институции.

"Всяка компания има право да защитава интересите си по съдебен ред. Същевременно КНСБ счита за недопустимо работните места и съдбата на работещите да бъдат използвани като аргумент за оказване на натиск върху държавните институции", се посочва в позицията.

Според синдиката служителите не носят отговорност за управленските решения на работодателя и не бива да понасят негативните последици от наложените санкции.

КНСБ настоява за конкретни гаранции, че работниците няма да бъдат засегнати финансово или професионално от спора между "Кауфланд" и държавния регулатор.

Позицията идва след изказването на Михаил Петров по време на форум за модерна търговия, на който той разкритикува остро решението на КЗК.

"Спрете, защото "Кауфланд" е много голям и ако тръгне по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз", заяви изпълнителният директор.

Той подчерта, че компанията има значителни кредитни задължения и осигурява работа на 8800 души, като обяви намерението си да оспори санкцията в съда.

ТАРАЛЕЖ припомня, че КЗК наложи на "Кауфланд България" три имуществени санкции в общ размер на 75 653 706 евро за установени от регулатора нелоялни търговски практики в отношенията с български производители.

От търговската верига отхвърлят констатациите на комисията и заявяват, че ще защитават правата си по съдебен ред.

КНСБ призова всички служители на "Кауфланд България", които срещат проблеми със заетостта, заплащането или условията на труд, да потърсят съдействие от синдиката.

От организацията заявиха готовност да предоставят необходимата синдикална и правна подкрепа за защита на работните места, доходите и трудовите права на служителите.