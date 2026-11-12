Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ вече не се нуждаят от споразумение с Иран и нареди на вицепрезидента Джей Ди Ванс да насочи "изцяло вниманието си" към предполагаеми престъпления и корупция в управлявани от Демократическата партия градове и щати, предаде Ройтерс.

Изявлението бележи промяна в тона на Тръмп, който през последните седмици допускаше, че след междинните избори Иран може да бъде по-склонен към споразумение за прекратяване на осеммесечния конфликт.

Тръмп направи коментара си ден след публикация на "Уолстрийт джърнъл", според която Ванс е обмислял директна среща с твърдолинеен ирански представител от сферата на сигурността за обсъждане на възможностите за прекратяване на войната.

"Нямаме нужда от споразумение с Иран. Тези дни отдавна отминаха. Имаме техните пари, стотици милиарди долари, и имаме техния проток", написа Тръмп в социалните мрежи, имайки предвид Ормузкия проток, през който американските военни се опитват да осигурят безопасното преминаване на международното корабоплаване.

Американският президент заяви още, че е поискал от Ванс да се откаже от ангажимента си по въпроса с Иран и да се концентрира върху вътрешната политика, включително борбата с предполагаеми нарушения в управлявани от демократите градове и щати.

"Бюджетът ни може бързо да бъде балансиран, ако се справим с тази мащабна престъпна дейност. Корупцията е в кръвта на ръководството на демократите", написа Тръмп.

Според "Уолстрийт джърнъл" Ванс е обмислял среща с високопоставен ирански представител от сферата на сигурността, което би го поставило в центъра на дипломатическите усилия. Ройтерс обаче отбелязва, че не може да потвърди дали такива преговори действително са се водили.

Ванс, който е сред потенциалните кандидати за президентската номинация на Републиканската партия през 2028 г., миналата седмица се дистанцира от войната с Иран след загубата на републиканците на междинните избори.

Той посочи високата цена на конфликта като една от причините за изборното поражение и заяви, че продължава да подкрепя своя по-ранна препоръка за прекратяване на войната, определяйки я като "разумен съвет".

Тръмп от своя страна защити военната операция срещу Иран и заяви, че тя е необходима, за да бъде предотвратено придобиването на ядрено оръжие от Техеран.