Путин отхвърли чуждестранни войски в Украйна и потвърди териториалните претенции на Русия

Руският президент Владимир Путин потвърди претенциите на Москва към четири украински области и заяви, че разполагането на чуждестранни военни сили в Украйна е "напълно неприемливо". Това стана по време на среща в Кремъл с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Франс прес.

Путин отхвърли възможността за създаване на демилитаризирани зони по протежение на фронта и предупреди, че изпращането на чуждестранни войски в Украйна след евентуално мирно споразумение би означавало продължаване на конфликта.

"Европейците знаят това, а какво чуваме? Че след сключването на мир те незабавно ще разположат войски на украинска територия", заяви руският президент в разговор с американските представители, излъчен по руската телевизия.

Москва продължава да настоява за признаване на претенциите си към Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, чието анексиране обяви през 2022 г., въпреки че не контролира изцяло нито една от тях.

В същото време Путин предложи временно примирие за провеждането на хуманитарна операция в украинския град Константиновка в Донецка област, където се водят тежки сражения.

По време на срещата американските пратеници призоваха Москва да включи европейските държави в преговорите за прекратяване на войната. Къшнър заяви, че участието на повече страни може да помогне за напредъка на дипломатическите усилия.

"Ако изберем многостранен формат, ще можем да продължим да напредваме към разрешаването на проблемите", заяви той.

Разговорите в Кремъл се проведоха след двудневните преки преговори между Русия и Украйна в Абу Даби, на които двете страни постигнаха договореност за нова мащабна размяна на военнопленници. Въпреки това остават сериозни разногласия относно условията за прекратяване на войната.

Очаква се Уиткоф и Къшнър да отпътуват за Дъблин, където ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски.